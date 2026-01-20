Радикальный шаг, развод и мнение об СВО: где сейчас Дарья Юргенс

Звезда фильма «Брат-2», заслуженная артистка России Дарья Юргенс сегодня отмечает свое 58-летие. Что известно о ее жизни и отношении к спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Дарья Юргенс родилась 20 января 1968 года в Томске. Однако выросла она в Мариуполе, куда переехала ее семья. Родители актрисы работали в местном драматическом театре. И несмотря на то, что изначально Юргенс мечтала стать ветеринаром, она в итоге осознала, что хочет связать свою жизнь с актерской профессией.

После окончания школы Дарья Юргенс не смогла набрать нужное количество баллов для поступления в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и стала вольным слушателем. Однако в 1990 году она все же закончила ЛГИТМиК и присоединилась к труппе Молодежного театра на Фонтанке.

В 1998 году артистка снялась в фильме «Про уродов и людей» режиссера Алексея Балабанова. Однако настоящую известность ей принесла роль в культовой картине «Брат-2». Для участия в этом проекте Юргенс решилась на радикальный шаг — побрилась налысо.

Всего в фильмографии актрисы более пятидесяти ролей, в том числе участие в проектах «Морские дьяволы», «Крот», «Итальянец», «Ментовские войны», «Каменская-5», «Номер один», «В последний путь». Сейчас Юргенс продолжает сниматься и играть в театре. В 2026 году запланирован выход на экраны фильмов с ее участием «Морские дьяволы. Вызов принят» и «Кордон-2».

Личная жизнь

Дарья Юргенс еще во времена студенчества познакомилась с актером Евгением Дятловым. Их брак продлился три года, после чего они приняли решение развестись из-за измены Дятлова.

Затем актриса начала отношения с музыкантом Юрием Шевчуком. Узнав о беременности, Юргенс сделала аборт, так как не хотела менять карьеру на семью. Позднее она признавалась, что до сих пор жалеет об этом поступке.

После разрыва с Шевчуком, актриса встречалась со своим коллегой Петром Журавлевым. Но и эти отношения были разрушены. А в 2003 году Юргенс родила дочь. Имя отца она не афиширует.

Сейчас Дарья Юргенс живет вместе с постановщиком трюков Сергеем Великановым, с которым они познакомились на съемках «Морских дьяволов». Однако официально пара отношения не оформляла. Актриса признавалась, что негативный опыт нескольких предыдущих браков повлиял на ее отношение к семье.

Отношение к СВО

В 2022 году актриса рассказала, что долгие годы не могла посетить могилы своих родителей, похороненных в родном для нее Мариуполе, так как ей был запрещен въезд на Украину.

«Русские люди: мама — ленинградка, блокадница, отец из уральской глубинки. Восемь лет я не могла приехать на их могилы, мне был запрещен въезд на Украину! Конечно, я хотела, чтобы Донбасс вернулся в Россию вместе с Крымом», — подчеркивала она.

При этом в городе во время боев находился ее старший брат, и Юргенс рассказывала, что каждый ее звонок ему «сопровождался только одной просьбой: поехали домой», но тот отказывался.

«Во-первых, он работал, во-вторых, у него там супруга. В-третьих, почему люди на своей земле должны бросать свой дом и уезжать? Потому что кто-то там на Украине это решил, какой-то дядя с украинскоговорящей мовой, хотя все они разговаривают на русском», — рассказывала актриса.

Юргенс отмечала, что то, что брат выжил, а город перешел под контроль России, стало для нее «невероятным счастьем».

Напомним, что в 2023 году в одном из интервью актриса отметила, что в Мариуполе пока все «выглядит страшно», так как весь центр «еще в руинах». Но выразила надежду, что в скором времени город расцветет, так как «ребята действительно работают и день, и ночь».