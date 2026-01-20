Шпагат от Волочковой: раскрыты гонорары балерины

Гонорары Анастасии Волочковой за частные выступления могут достигать 2–2,5 млн рублей, в зависимости от формата мероприятия, сообщил продюсер Артур Якобсон.

По его данным, базовый гонорар бывшей балерины составляет около 1 млн рублей, но при заказе специального номера, например, с фирменными шпагатами, менеджмент может удвоить сумму. Итоговая цена всегда обсуждается индивидуально и зависит от требований заказчика.

В регионах Волочкова выступает на творческих вечерах и встречах, где ее гонорар обычно составляет 300–500 тысяч рублей. Участие в телепроектах обходится заказчику в среднем в 200 тысяч рублей. Крупные рекламные контракты возможны, но редки из-за вопросов репутации.

Однако частных заказов на выступления Волочковой немного. Якобсон объяснил, что многие считают работу с ней невыгодной, а часть предложений поступает от малоизвестных блогеров, которые хотят привлечь внимание к своим проектам. Такие заказчики готовы платить не более 500 тысяч рублей.

Как отмечает «Постньюс», раньше Волочкова активно выступала перед детской аудиторией, но в последнее время таких мероприятий стало меньше. Сегодня она скорее является «визуальным брендом»: ее востребованность связана не столько с профессиональными навыками, сколько с публичным образом, который используется для повышения статуса различных событий.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, по какой причине не может оформить государственную пенсию, несмотря на десятилетия работы в профессии. Артистка пояснила, что ей не хватает всего шести месяцев официального стажа, необходимого для получения выплат.