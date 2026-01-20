У народной артистки России Ларисы Долиной, по словам певца Юрия Лозы, остается возможность снова получить любовь и поддержку зрителей. Поводом для комментария стала история с квартирой в московских Хамовниках.

Лоза заявил, что ситуация еще может развернуться в пользу артистки, но многое будет зависеть от дальнейших событий. При этом он отметил, что общественный интерес к подобным новостям быстро угасает, и уже через несколько дней обсуждение может сойти на нет.

Конфликт вокруг жилья дошел до суда. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 млн рублей. Суд также распорядился снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.

Долина столкнулась с новой проблемой

Ранее, 16 декабря, Верховный суд России признал Полину Лурье собственницей этой недвижимости. В начале недели ключи от квартиры передали покупательнице.