Гонорары Лепса упали на миллионы рублей

Певец Григорий Лепс после новогодних праздников столкнулся с невостребованностью и был вынужден снизить гонорар за выступление на пять миллионов рублей. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что агенты артиста снизили стоимость его выступления на корпоративах с 15 миллионов рублей до 10 миллионов за один час. На данный момент эта мера не помогает Лепсу получать новые заказы: в феврале у него запланированы только два частных шоу в формате квартирника.

Также стало известно, что автор «Рюмки водки на столе» столкнулся и со слабыми продажами билетов на свой зимний тур для широкой публики. Так на концерты в Воронеже и Ессентуках пока распроданы лишь по половине зала, а в Ставрополе — два сектора из восьми.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс выставил на продажу два особняка на Новорижском шоссе в Москве. Деньги понадобились артисту из-за желания потратить более 300 миллионов рублей на свадьбу с 19-летней Авророй Кибой.