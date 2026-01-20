Вера Брежнева показала фото без макияжа

Певица Вера Брежнева показала, как выглядит без макияжа. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева стояла перед зеркалом без укладки и косметики. Певица позировала в белой шубе и вязаной косынке. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» также надела кольца из белого золота.

В декабре Вера Брежнева подвела итоги года и показала коллажи с фото, сделанными в каждом месяце. На одном из кадров поп-исполнительница позировала в черном лифе бикини в бассейне. Певица была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа. На другом фото артистка стояла в золотом топе в стразах и розовой объемной накидке. Она также выложила фото украшенной елки и свое селфи на улице.

© Соцсети

До этого Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в черном облегающем боди с длинными рукавами, которое дополнила голубыми широкими джинсами и кожаными ботинками. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовом стиле. Поп-исполнительница пела и танцевала на сцене.