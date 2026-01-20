7-летняя дочь Заворотнюк эмоционально поддержала отца на ледовом шоу

Дочь актриса и фигуриста побывала на ледовом шоу с участием отца. Мила не скрыла своего волнения. Девочку запечатлела на видео ее старшая сестра Анна.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна побывала на ледовом шоу с участием Петра Чернышева. Вместе с блогершей были ее бабушка Валентина Борисовна Заворотнюк и младшая сестренка Мила.

Девочка смотрела на выступление папы с замиранием сердца.

«Это было очень здорово! Особенно смешно, когда Мила громко кричала: „Вот сейчас папа выйдет! Сейчас выйдет папа!“», — поделилась впечатлениями Анна.

Мила, по ее словам, заранее выучила сценарий шоу и спойлерила, что будет происходить дальше.

В конце представления Петр дал слово своей теще Валентине Борисовне, протянув ей микрофон. Анна отметила, что бабуля не растерялась. Она произнесла вдохновляющие напутственные слова молодым дарованиям. Также она поблагодарила зятя: «Петенька, спасибо, дорогой».

У Анастасии Заворотнюк осталось трое детей. Двух старших, Анну и Майкла, актриса родила от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. В 2008 году звезда «Моей прекрасной няни» вышла замуж за Чернышева. Через десять лет у них родилась дочка Мила.

Через некоторое время после появления наследницы на свет Анастасии диагностировали глиобластому — агрессивную форму опухоли мозга. В мае 2024 года Заворотнюк не стало.