Суд из-за ДТП и громкий скандал: что происходит в жизни Аллегровой

Народная артистка России Ирина Аллегрова 20 января празднует 74-летие. News.ru рассказал, что известно о жизни артистки, в какие скандалы она попадала и говорила ли о спецоперации.

Путь Аллегровой к славе

Аллегрова родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону. В 1961 году она вместе с семьей переехала в Баку, где училась в Центральной музыкальной школе при консерватории по классу фортепиано. В 1975 году Аллегрова перебралась в Москву, где стала выступать в разных музыкальных коллективах и гастролировать по СССР.

Первый успех к Аллегровой пришел в 1985 году, когда она приняла участие в телефестивале «Песня года» с композицией «Голос ребенка». Уже в 1990 году она начала выступать сольно. Всего за свою карьеру она выпустила свыше десяти альбомов, а песни «Угонщица», «Императрица» и «Младший лейтенант» стали широко известными хитами.

Аллегрова перестала проводить масштабные концерты с начала пандемии коронавируса. Сейчас она появляется только на значимых государственных торжествах и музыкальных фестивалях.

Три мужа и венчание

Первым мужем Аллегровой был баскетболист Георгий Таиров. Их брак продлился всего год. Певица рассказывала, что в молодости была влюблена в артиста Муслима Магомаева и вышла за Таирова, чтобы досадить ему.

«Мне было 19, и я совсем не думала о том, что нельзя манипулировать людьми: использовать их чувства в своих интересах. Это же больно», — рассказала она.

В браке с Таировым у Аллегровой родилась дочь Лала, которая после развода родителей получила фамилию матери.

Вторым мужем певицы стал композитор Владимир Блехер — в браке они пробыли с 1974 по 1979 год. Третьим мужем стал продюсер Владимир Дубовицкий — супруги поженились в 1985 году и развелись через пять лет. В 1993 году артистка обвенчалась с танцором Игорем Капустой, но в 1999 году они разошлись.

Суд из-за ДТП

В январе 2026 года СМИ сообщили, что Аллегрова через суд добилась компенсации в размере более 1 млн рублей от 50-летнего мужчины, автомобиль которого врезался в ее KIA весной 2024 года у ТЦ на западе Москвы. За рулем машины артистки находился наемный водитель.

Утверждается, что сама певица не знала о судебном разбирательстве, поскольку ее интересы представляли доверенные лица. Первоначально ущерб оценивали в 2,2 млн рублей. Сторона Аллегровой предлагала урегулировать конфликт до суда, однако водитель отказался полностью компенсировать потери, полагаясь на лимит страхового покрытия по ОСАГО. Суд принял сторону певицы, но снизил размер компенсации до 1,3 млн рублей.

Скандал из-за песни

Осенью 2025 года интернет-поэт Сергей Кротиков, выступающий под псевдонимом Алквиад, обвинил Аллегрову в присвоении одной из композиций. Он утверждает, что изначально песня была его стихотворением «Она сидела у окна», созданным в 2008 году — позднее он сам написал на него музыку.

По словам Кротикова, в августе 2025 года певица вместе с продюсером Игорем Крутым исполнила песню на фестивале «Новая волна», объявив автором слов некоего Николая. Позднее она появилась на стримингах с авторством Алквиада, однако с мужчиной никто не связывался.

«Мы готовим документы (в суд — прим. ред). Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен — на старости лет так поступить», — заявлял Кротиков.

Поэт также отмечал, что в той версии песни, которую исполнила Аллегрова, музыка была немного изменена — ее написал Крутой.

Что говорила Аллегрова об СВО?

Певица признавалась, что спецоперация оказала влияние на ее творчество. Она говорила, что не может исполнять «развеселые» песни, поскольку в контексте происходящих событий это неприемлемо.

«Так что для нового сольного концерта много звезд должно сойтись. Посмотрим», — сказала исполнительница.

При этом в августе 2024 года СМИ заявили, что Аллегрова оказалась звездой с самым большим гонораром за корпоративы среди российских музыкантов. Артистка крайне избирательна в выборе заказчиков, а средняя стоимость ее выступления тогда составляла 16,5 млн рублей.