Певице Ларисе Долиной предстоит дорогостоящая процедура по ликвидации искусственного водоема на ее участке. По данным источника Shot, совокупные финансовые потери, связанные с этой ситуацией и другими судебными делами, могут превысить для артистки 160 миллионов рублей.

Работы по демонтажу пруда, согласованные с администрацией, продлятся около двух месяцев и включат полную рекультивацию территории: откачку и утилизацию воды, вывоз ила, засыпку котлована многослойным «пирогом» из щебня и глины, а также высадку растений.

По оценкам экспертов, стоимость таких работ для водоема глубиной до 2 метров начинается от 50 миллионов рублей и может быть значительно выше. Этот иск стал для Долиной очередным крупным финансовым ударом.

Судебные приставы вскрыли двери Долиной

Напомним, что судебные приставы посетили квартиру 19 января и удостоверились, что решение суда было исполнено добровольно в установленные сроки. Они составили соответствующий акт. Адвокат Лурье подтвердила получение ключей и продемонстрировала их. Теперь с Долиной могут быть взысканы 8,6 миллиона рублей за выселение из спорной квартиры. Новая владелица теперь имеет законное право въехать в помещение.