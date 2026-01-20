Чанышев: Долина имеет право обжаловать решение о выселении из квартиры

Народная артистка России Лариса Долина имеет право обжаловать решение о выселении из квартиры в столичном районе Хамовники и добиваться его отмены. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов "Адвокат премиум" Тимур Чанышев.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд.

Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице.