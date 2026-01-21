Новая владелица квартиры Долиной собралась выбросить мебель артистки

Предпринимательница Полина Лурье собралась выбросить часть мебели из бывшей квартиры Ларисы Долиной. О планах на бывшую недвижимость артистки рассказала адвокат новой владелицы Светлана Свириденко, ее слова передает Daily Storm.

По словам юриста, певица забрала из жилья все личные вещи, внутри осталась только мебель.

«Сейчас Полина будет решать вопросы с ремонтом, и уже дизайнер ей будет советовать, что оставлять, а что выкидывать из мебели», — рассказала Свириденко.

Адвокат напомнила, что ее подопечная воспитывает двоих детей, поэтому будет учитывать в ремонте их потребности. Возможно, в квартире придется сделать перепланировку. По оценкам Свириденко, переделка жилья может занять от шести месяцев до года.

При этом обстановкой в апартаментах после выселения Долиной Лурье осталась довольна.

«Полина при осмотре квартиры ее состояние оценила как хорошее. Все чисто. Никаких вредительств не было. Так что за это она Долиной благодарна», — заключила Свириденко.

Ранее стало известно, что Лурье сменила замки в бывшей квартире Долиной.