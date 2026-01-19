Волочкова объяснила, зачем переезжала в Лондон

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru заявила, что была вынуждена остаться в Лондоне после незаконного увольнения из Большого театра.

© Газета.Ru

Волочкова заявила, что переезд в Лондон был вынужденной иммиграцией. Она рада, что вернулась в Россию.

«Меня пригласил Дерек Дин, художественный руководитель Английского национального балета, предложил мне 18 спектаклей в Королевском Альберт-холле. Меня вернул в Россию Юрий Григорович, прилетев за мною лично в Лондон, — за руку вернул в Большой театр, где он восстанавливал балет «Лебединое озеро»», — поделилась артистка.

Волочкова отметила, что любит Россию. По словам танцовщицы, она рада быть великой русской балериной.

С 2003 года Волочкова судилась с представителями Большого театра. Балерина пыталась взыскать деньги за 18 лет работы в театре и признать незаконными приказы, в соответствии с которыми она отправлялась в отпуск без сохранения заработной платы.

В апреле 2023 года Волочкова заявила, что не станет больше судиться с Большим театром, обвинив культурное учреждение в коррупции.

Ранее Волочкова раскрыла, чем будет заниматься после ухода из балета.