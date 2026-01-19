Джиган выступил с громким заявлением на фоне развода с Самойловой

Сегодня состоялось первое заседание по делу о разводе звездной пары. Брак супругов расторгнуть не удалось — им дали время на примирение.

Рэпер Джиган и светская львица Оксана Самойлова не так давно снова оказались в центре повышенного внимания общественности. После подачи заявления о расторжении брака прошло первое судебное заседание. Однако официально разойтись супругам пока не удалось. Процесс затягивается из-за юридических сложностей и появившегося в деле брачного договора, с которым музыкант не согласен.

Адвокаты Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера — прим. ред.) планируют оспорить условия действующего контракта. Музыкант подтвердил, что сейчас переживает сложный жизненный этап. Всеми правовыми вопросами и сбором доказательств занимаются его представители. Сам артист старается воздерживаться от подробных комментариев о деталях процесса. Он нацелен на сохранение хороших отношений с бывшей.

«Я переживаю непростой период, связанный с распадом семьи... У нас (с Оксаной — прим. ред.) есть общие дети, и для меня принципиально важно, чтобы они не пострадали из-за происходящего. Детям одинаково нужны и мама, и папа», — заявил рэпер в беседе со «СтарХитом».

Стоит отметить, что это не первая попытка супругов расторгнуть свой брак. В 2020 году семья Джигана и Оксаны Самойловой уже находилась на грани распада. Паре удалось примириться.