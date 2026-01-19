Российская телеведущая Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек». Своими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом 2» записала видео, в котором показала фигуру в бикини розового цвета. При этом в ролике Боня пожаловалась на критику фото, сделанных в Коста-Рике. Она заявила, что получила много негативных комментариев по поводу наличия на ее теле целлюлита.

«Когда мир пал так низко, что стало окей унижать человека за то, что он живой и не пластмассовый?» — возмутилась телезвезда.

По словам Бони, большую часть хейтеров составили мужчины, которые назвали целлюлит на ее теле недостатком. «Это не "вкус" и не "мнение

". Это просто хамство. Уверенный мужчина не ходит по комментариям и не самоутверждается на женской коже. Мое тело живое и оно не обязано быть глянцевой картинкой, чтобы заслуживать уважения", — пояснила знаменитость.

В феврале прошлого года Боня рассказала о комплексах, связанных с внешностью.