Слава вспомнила о бывшем возлюбленном, который ей изменил:

Слава поделилась с подписчиками , что испытывает сильную ностальгию по времени, проведённому с Анатолием Данилицким — своим экс‑возлюбленным, с которым она была вместе на протяжении 20 лет. Певица призналась, что такие мысли посетили её на Бали: каждое место, каждый момент напоминают ей об их совместных путешествиях.

«Десять лет назад мы путешествовали, отдыхали вместе, сидели в ресторане, нам всегда было о чем поговорить. <...> Это было счастливое время моей жизни. Эти воспоминания... Надо их как-то все пережить, просто их так много», — разоткровенничалась артистка в личном блоге.

Ранее сообщалось, что бизнесмен изменял артистке с экстрасенсом Анной Амбарцумян. Влюблённые прожили в гражданском браке около 20 лет.