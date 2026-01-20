Фанаты едва узнали сменившего имидж Галкина*

Свежее видео артиста спровоцировало волну активных обсуждений. Пока одни восхищаются новым имиджем, другие сравнивают его с бывшим мужем Аллы Пугачевой.

Шоумен Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), впервые в новом году решил пообщаться со своей аудиторией. В личном блоге артист обнародовал свежее видео, записанное на заснеженной улице. В кадре он позировал в зимнем образе: в теплом пальто и шапке. Максим выглядел бодрым, улыбался и даже немного поиграл со снегом, наслаждаясь зимней погодой. Шоумен пригласил фанатов на свои грядущие выступления.

Главным поводом для активных обсуждений стал изменившийся внешний вид Галкина*. 49-летний артист отпустил бороду. Пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, как же сильно эта деталь поменяла привычное восприятие его имиджа. Публика начала одаривать Максима приятными комплиментами. Многие признались, что едва его узнали.

Однако нашлись и те, кто предпочел в очередной раз унизить уехавшего из России комика-иноагента. В комментариях начали писать колкие сообщения. Кто-то и вовсе сравнил его с Филиппом Киркоровым, бывшим мужем Аллы Пугачевой.