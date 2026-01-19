Адвокат Лурье рассказала о ее планах на квартиру Долиной

Адвокат Полины Лурье рассказала, что женщина уже получила ключи от квартиры, которую купила у Ларисы Долиной, но пока заселяться не будет. Она рассказала корреспонденту Super, что сейчас в планах — ремонт.

«Она вещи не будет перевозить, она будет делать там ремонт», — пояснила адвокат.

Кроме того, она не уверена, что Лурье в ближайшее время поедет «проверять» жильё. Адвокат подчеркнула, что сама тщательно осмотрела помещение.

Напомним, что срок добровольного выселения Долиной из оспариваемого жилья истёк сегодня — 19 января. В связи с тем, что артистка в данный момент находится за границей, для вскрытия двери квартиры были направлены судебные приставы.