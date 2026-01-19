«Народ его обожает»: Пригожин объяснил феномен самого богатого певца России

Певец Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом российской эстрады по итогам 2025 года. Это уникальный артист, который обладает неповторимой харизмой и магнетизмом, за счет чего он завораживает как молодых слушательниц, так и представителей старшего поколения, объяснил феномен звезды музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, успех Дмитриенко принесли его необычные песни, которые оказались не только «слушабельны», но и смогли покорить аудиторию глубоким смыслом.

«Он абсолютно нетипичный музыкант, таких сегодня мало. Это как раз тот случай, когда артист может стать народным любимцем, — подчеркнул Пригожин. — Таких ребят народ обожает. Пожалуй, это один из самых человечных и добрых артистов на нашей сцене».

Продюсер подчеркнул, что Ваня Дмитриенко сумел отличиться также тем, что он научился правильно общаться со своими фанатами, никогда не проявляет снобизма и высокомерия, несмотря на обрушившуюся на него славу. В будущем у певца есть все шансы стать не только самым богатым, но и самым любимым артистом российской эстрады, заключил Пригожин.

Напомним, Ваня Дмитриенко за прошлый год заработал около 924 млн рублей за 33 концерта. По данным издания Readovka, гонорар артиста за одно шоу составляет около 28 млн рублей. После него в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов идут Григорий Лепс с заработком в 908,5 млн рублей, и Надежда Кадышева — она заработала 900 млн рублей за 36 концертов.