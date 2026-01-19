Волочкова рассказала, зачем уезжала в Лондон

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что после увольнения из Большого театра была вынуждена остаться в Лондоне, поскольку получила приглашение поработать от худрука Английского национального балета Дерека Дина. Об этом сообщает News.ru.

Артистка призналась, что любит Россию и для нее большая гордость «быть настоящей, великой русской балериной».

«Я вынуждена была остаться в Лондоне, когда меня незаконно уволили из Большого театра. Меня пригласил Дерек Дин, художественный руководитель Английского национального балета, предложил мне 18 спектаклей в Королевском Альберт-холле», — добавила она.

Волочкова отметила, что в Россию ее вернул балетмейстер Юрий Григорович. По ее словам, он лично прилетел в Лондон и «за руку вернул в Большой театр», где восстанавливал балет «Лебединое озеро».