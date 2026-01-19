У дочери Дмитрия Маликова нашли крупный долг перед налоговой

У певицы и дизайнера Стефании Маликовой, дочери музыканта Дмитрия Маликова, обнаружилась существенная налоговая задолженность. По информации «Звездача», долг связан с ее брендом одежды и составляет 235 тысяч рублей.

Задолженность числится за юридическим лицом — ООО «Дрессбайстеша». На текущий момент речь идет именно о долге компании перед бюджетом. Для молодого бренда сумма является ощутимой, отмечает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что телеведущей и предпринимателю Ксении Собчак предстоит разобраться с налоговой задолженностью в размере около 1,9 миллиона рублей. Сумма накопилась у общества с ограниченной ответственностью «Манила», связанного с ресторанным бизнесом Собчак.

Проект изначально запускался совместно с бизнесменом Антоном Пинским. Однако 18 ноября прошлого года он вышел из числа учредителей компании, после чего вопросы по финансовым обязательствам предприятия, вероятно, легли на Собчак.