Развод и крах карьеры: куда пропал Влад Сташевский

Влад Сташевский, вмиг ставший популярным благодаря хитам «Любовь здесь больше не живет» и «Позови меня в ночи», утратил былую популярность, но продолжает выступать на корпоративах, шоу и сборных концертах. Во многом на кризис в творчестве повлиял первый брак, который обернулся для артиста разлукой с сыном и алкоголизмом. Восстановиться знаменитости помогла только новая любовь. Starhit вспомнил биографию артиста в день его 52-летия.

Стремительный взлет

Влад родился 19 января 1974 года в Тирасполе, а через несколько лет переехал с близкими в Крым. Его воспитывали мама и бабушка — отец ушел из семьи, когда будущий музыкант еще был маленьким. Вплоть до начала карьеры в музыке он носил фамилию матери — Твердохлебов.

Интерес к пению у юноши проявился не сразу. В школьные годы он увлекался бегом, гимнастикой, восточными единоборствами и даже прыжками с парашютом, хоть и посещал занятия на фортепиано. В один момент Влад поступил в суворовское училище, но быстро понял, что карьера военного не для него. Тогда он решил попытать удачу в Москве и поступил в торгово-коммерческий колледж, где стал солировать в студенческом ансамбле.

В 1993 году Твердохлебов праздновал окончание сессии с однокурсниками в клубе «Мастер» — он играл на рояле и пел, когда его заметил продюсер Юрий Айзеншпис. Музыкальный менеджер дал Владу визитку, а уже через неделю записал с ним композицию «Дороги, по которым мы идем». На фестивале «Солнечная Аджария» в Батуми артист выступил под псевдонимом «Влад Сташевский».

Продюсеру удалось раскрутить музыканта в считаные месяцы. Уже в 1994 году вышел первый альбом Сташевского «Любовь здесь больше не живет». После состоялись релизы пластинок «Не верь мне, милая» и «Влад-21», а в 1996 году Влада признали певцом года и вручили ему премия «Овация» за трек «Позови меня в ночи».

Артист, несмотря на популярность, не мог похвастаться баснословными гонорарами или наличием хотя бы скромного райдера: гастроли часто проходили в ужасных условиях. Бэк-вокалистка Сташевского Светлана Беляева рассказывала, что по Казахстану артистам приходилось ехать на автобусе со сломанной печью, когда за окном стоял мороз. С прибытием в Уральск Влад охрип, а его директор забыл чемодан с фонограммами. В отчаянии Сташевский пошел на местный рынок, где хотел купить собственный компакт-диск. Певец оказался недоволен завышенной ценой, подрался с продавцом и в итоге оказался в отделении милиции. Правоохранители не сразу признали знаменитость.

«Влад им говорит: "Хотите спою? Или поехали вместе в гостиницу, там мои коллеги, заодно и паспорт глянете". В итоге поверили ему стражи порядка и даже вызвались сопроводить, чтобы еще чего-нибудь с нашим горе-певцом не случилось. К счастью, выступление прошло душевно», — делилась Беляева.

Но плюсов в творческой жизни все-таки было больше, чем негативных моментов: у него были толпы поклонниц, а выступал Сташевский на престижных центрах. Например, он был почетным гостем на Big Apple в Нью-Йорке, а в 1997 году дал концерт в Миннесоте.

Карьера пошла на спад в конце 90-х. Сказалось и появление новых артистов, и разрыв контракта с Айзеншписом. Музыкант мечтал выпустить альбом «Лабиринты» с нуля, выступив продюсером, но идея провалилась.

Легенды о романах и неудачный брак

О романах Сташевского ходили легенды, причем в прямом смысле. Чтобы поднять ажиотаж вокруг артиста Айзеншпис передал прессе список с именами 112 женщин, с которыми якобы переспал Влад. О подделке этого перечня стало известно только спустя много лет, однако это не так важно — фанатки все равно считали музыканта секс-символом.

При этом любви среди поклонниц Сташевский не искал. В начале 90-х окружающие шептались о связи артиста с Натальей Ветлицкой. На глазах публики певец дарил избраннице огромные букеты роз, но одна лишь романтика не могла быть топливом для отношений. Через несколько месяцев артист признался, что он и Наталья не подходят друг другу.

Первой серьезной любовью Влада можно считать дочь бывшего генерального директора стадиона «Лужники» Ольгу Алешину. Девушка не была поклонницей музыканта, в отличии от матери. На юбилей жены Владимир Алешин пригласил Сташевского, где певец и познакомился с Олей.

«Прошло довольно много времени. Как-то вечером звонок в дверь. На пороге — Сташевский с букетом: "Прошу руки вашей дочери!". У меня отвисла челюсть. Первая мысль: "Оля-то знает?"», — рассказывал спустя годы миллиардер.

Дочь бизнесмена сразу согласилась на брак и уже через год у супругов родился сын Даниил. Мальчику исполнилось четыре года, когда родители решили развестись. По одной из версий, причиной стала семья Ольги, которая якобы была настроена против артиста, хотя ее отец всегда тепло отзывался о зяте. По другой — чувства Алешиной к мужу остыли.

Сташевский тяжело переживал развод и разлуку с Даниилом. Впрочем, шоумен Отар Кушанашвили вспоминал, что на первых порах именно Ольга уговаривала Влада уйти от Айзеншписа, чем загубила карьеру супруга. На фоне происходящей драмы музыкант стал выпивать.

Спустя годы Владу удалось наладить общение с сыном. Кроме того, он попросил прощения у Ольги, взяв на себя ответственность за развод.

«Прости. Не держи на меня зла и обиды. Если честно, я был ужасен в своем первом браке. Я давно хотел сказать это, но не было возможности», — признавался он.

Восстановление

Целительной любовью для артиста стала 18-летняя Ирина. Девушке удалось не только вернуть певцу веру в себя, но и стать его второй супругой. В 2008 году у них родился сын Тимофей. Влад на тот момент уже основательно стоял на ногах: благодаря родственнику-бизнесмену, который взял его в долю.

«Мой бизнес сегодня связан с утилизацией жидких химических отходов, в том числе, боевых отравляющих веществ. Прибыль у меня неплохая, ни на что не жалуюсь», — заявлял Влад.

Кроме того, Сташевский не отказался от музыки и продолжает ездить с частными концертами по стране. По слухам, выступления артиста курирует Ирина — для Влада жена стала единственным человеком, которому он может доверить это дело. С алкоголем он завязал и даже на крупных корпоративах вместо выпивки просит подать зеленый чай.

Хотя многие уверены, что Сташевский давно ушел из шоу-бизнеса, его имя сейчас можно встретить на афишах сборных концертов «Ретро FM» и «Дискотеки 90-х». Кроме того, о себе он напомнил участием в телешоу — «Суперстар! Возвращение» и «Привет, Андрей!».