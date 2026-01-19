Никита Кологривый дал отпор телефонной мошеннице

Актер Никита Кологривый запутал мошенницу и вынудил ее бросить трубку. Диалог артиста и телефонной аферистки опубликовал Telegram-канал Shot.

Девушка в разговоре с Кологривым попыталась использовать схему с «sim-картой», поинтересовавшись у актера, будет ли тот «продлевать номер».

В ответ артист разыграл непонимание и заявил, что на ресепшене в отеле ему сказали, что до 15:00 ему ничего платить не нужно и номер останется за ним в любом случае.

«У меня девушка еще придет сюда (…) Ну вы сказали, что до 15:00 можете не платить ничего. Я вот не плачу», - заявил артист.

В итоге мошенница не выдержала и бросила трубку.

Ранее Банк России перечислил топ-10 распространенных фраз мошенников, по которым можно быстро распознать обман. Среди них: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»; «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»; «Звоню по поводу удаленной работы». Также злоумышленники могут представляться отделом курьерской доставки и говорить, что на имя жертвы поступило заказное письмо, просить задекларировать денежные средства и предупреждать о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».