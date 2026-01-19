«Уже всех достали»: на Долину обрушилась новая волна критики

Народная артистка РФ дала новый повод для критики со стороны россиян. Как сообщает «Царьград», на этот раз причиной стала премия «Золотой граммофон», где артистку наградили за песню «Я буду любить тебя».

Церемония вручения музыкальной награды прошла еще 31 октября, однако показали по телевидению только 17 января. Кроме Долиной среди участников оказались и другие критикуемые личности — например, Александр Ревва и Леонид Агутин.

Песня Долиной не была лидером по прослушиванием на стримингах, однако заняла первое место в хит-параде «Русского радио» — это стало формальным основанием для вручения премии. Решение вызвало в обществе скорее возмущение: многие восприняли это как «плевок» народу на фоне громкого скандала из-за квартиры. Широко распространилось мнение, что сама премия стала возможна лишь благодаря связям певицы в шоу-бизнесе.

«Хорошо помню первых лауреатов "Золотого граммофона". Это были молодые талантливые исполнители. Во что превратили нынешний "Граммофон"? Опять появились блатники, которые уже всех достали», — пишет один из комментаторов в соцсетях.

Долина тем временем предпочла удалиться от проблем и пересудов. Она должна была окончательно передать квартиру Полине Лурье еще 9 января, однако этого не сделала: тогда на встречу с новой собственницей явился лишь представитель певицы, который не обладал необходимыми полномочиями для оформления документов. Артистка уехала отдыхать в ОАЭ, где разместилась в пятизвездочном отеле.

Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала после продажи московской квартиры Лурье в 2024 году. После завершения сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников, отказалась передавать недвижимость и смогла восстановить право собственности через суды. В декабре 2025 года Верховный суд вынес окончательное решение в пользу покупательницы, а 19 января она получила ключи от недвижимости.