Наталья Штурм призвала Полину Лурье избавиться от «проклятой» квартиры Долиной

Наталья Штурм оперативно отреагировала на новость о выселении Долиной. Певица считает, что у роковой квартиры дурная аура.

Сегодня исторический день в громком деле Ларисы Долиной. Приставы выселяют артистку в принудительном порядке, причем процедура проходит в отсутствие самой певицы. За процессом следит вся страна, включая известных персон.

Так, о происходящем поспешила высказаться Наталья Штурм в ТГ-канале. Певица, а ныне еще и звезда соцсетей, посоветовала покупательнице Полине Лурье избавиться от «нехорошей» квартиры Долиной. «Я бы на месте Лурье продала бы этот объект. На нем столько негатива, что никакие батюшки не отмолят», — убеждена Наталья.

Также она обрушилась на Ларису Александровну.

«Я не понимаю одного: зачем было доводить до этого? В этой квартире Лариса Долина прожила много лет, любила ее, конечно же, делала ремонты, тратила много денег на красоту. И вот так вот все довести до абсурда!» — возмутилась Штурм.

По словам Натальи, Долиной следовало сделать благородный жест: «Передай победителю трофей (ключи) и скажи: „Будьте счастливы в этой квартире!“». Однако артистка решила сделать из выселения абсурдное шоу.

Сколько заплатит Долина за принудительное выселение: сумма внушительная

Приставы прибыли на место несколько часов назад. Певица не приехала — сейчас она отдыхает в ОАЭ и прилетит только завтра. Нет и покупательницы Полины Лурье, ее представляет адвокат Светлана Свириденко.