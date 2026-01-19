Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, подала в суд на лейбл известного продюсера Андрея Катикова. Сумма исковых требований составляет 340 500 рублей, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, ответчиком по иску значится ООО «Иллюминати продакшн», соучредителем которого до 15 января был Андрей Катиков.

При этом заявление певицы Глюкозы было подано в арбитражный суд за день до выхода Катикова из состава учредителей. Артистка требует от ООО «Иллюминати продакшн» 340 500 рублей «из-за экономических споров по гражданским правоотношениям».

Пока неизвестно, что именно стало причиной спора. Но лейбл с момента своего основания в 2020 году почти не приносит чистой прибыли. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, убытки за 2024 год достигли почти 40 млн рублей, говорится в статье.

Напомним, что ранее Глюкоза кардинально изменила свой имидж. Перемены началась после скандального концерта артистки в Красноярске, где она предстала перед публикой в неадекватном виде. В оправдание певица заявила, что виной стал прием антидепрессантов на фоне тяжелых душевных переживаний.

Поклонники считают, что артистка страдает от наркотической зависимости. Сама Чистякова-Ионова отрицает подобную версию, заявляя, что изменения связаны с поиском себя в творчестве.