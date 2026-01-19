Проблемы со здоровьем, отсутствие детей и карьера: как живет Светлана Камынина

Звезда «Интернов» Светлана Камынина активно снимается в кино, играет в театре и опровергла слухи о проблемах со здоровьем. Что известно о карьере и личной жизни артистки, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Светлана Камынина родилась 25 февраля 1979 года на Украине, но вскоре родители переехали в Челябинск. Изначально будущую актрису интересовала экономика. После окончания девятого класса Камынина поступила в Московскую банковскую школу при Центробанке Российской Федерации, а затем на третий курс Всероссийского заочного финансово-экономического института.

После окончания обучения Светлана Камынина три года отработала в банке, но в итоге решила осуществить мечту и подала документы на актерский факультет в Международный славянский институт.

В 2004 году она начала сниматься в эпизодических ролях. В 2005–2006 годах Камынина играла на сцене Московского областного ТЮЗа. Затем, встретившись с французским режиссером Жоэлем Помра, приняла участие в его спектакле «Пиноккио».

Популярность ей принесла роль главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», который вышел в 2010 году. Сейчас в фильмографии Камыниной более 60 работ, в том числе роли в фильмах «Час Волкова», «Простые вещи», «Добро пожаловать в семью». В 2025 году актриса снялась в сериалах «НейроВася», «Избранный» и «50 оттенков брака».

Продолжает Камынина и играть в театре. Она задействована в спектакле «Каренина».

Личная жизнь

Светлана Камынина не замужем, детей у нее нет, так как она не собиралась «рожать для себя» и воспитывать ребенка в неполной семье.

«У меня были длительные отношения с мужчиной. Но к тому моменту, когда люди обычно задумываются о свадьбе, влюбленность прошла, мы расстались. Каждый раз, очаровываясь молодым человеком, думаешь: «Вот он! Такой любимый, единственный и на всю жизнь!». А потом эта эйфория куда-то исчезает», — признавалась актриса.

Слухи о проблемах со здоровьем

При этом Светлана Камынина отмечала, что ее внешность во многом заслуга генетики, а тренировки лишь помогают ей держать мышцы в тонусе.

«Отказ от мяса никак не влияет на стройность, вопреки заблуждениям. Мой инструктор по йоге говорит, что отказ от мясных продуктов значительно улучшает практику, так мышцы растягиваются намного лучше», — рассказывала она.

Актриса также опровергла появившиеся летом 2025 года слухи о том, что у нее проблемы с коленями, и она испытывает сильные боли.

«Ложь и клевета. В Telegram-канал Mash я уже написала. Я их добью, чтобы они убрали эту публикацию. Пока они опубликовали только мое опровержение», — заявила она.

Ранее актриса Людмила Поргина опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию о своей госпитализации. Она подчеркнула, что нормально себя чувствует: жива, здорова.