Анита Цой раскрыла секреты маскировки от фанатов

Певица Анита Цой рассказала, что для свободных прогулок по Москве без привлечения к себе лишнего внимания она использует различные способы маскировки. В привычном образе погулять по столице звезде не удается, поэтому приходится скрывать внешность, заявила она Общественной Службе Новостей.

По словам Цой, в целом в последнее время россияне стали более тактичными, и даже если узнают своего кумира, то стараются не сильно мешать и не просят "в истерике" о совместном фото.

"Но мне проще преобразиться, чтобы никто не узнал, потому что излишнее внимание — это не всегда то, что хочется, - добавила певица. - Поэтому надеваю кепку на голову, очки на нос, толстовку — и вперед на прогулку".

Она добавила, что похожие способы маскировки используют многие звезды российской эстрады, в результате чего даже на самых оживленных улицах Москвы и других городов их не узнают.