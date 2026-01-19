«Последняя капля»: Валя Карнавал напугала фанатов обращением в Сети

Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) испугала фанатов своим обращением. В своем Telegram-канале она призналась, что находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии с 2025 года.

Карнавал заявила, что ее доводят до истерик бесконечный хейт и обвинения в «искусственности» и «фальшивости», хотя на людях артистка пытается держать лицо. В опубликованном видео Валя рыдает и признается, что так выглядит большую часть времени, а взлом аккаунтов ее «просто разбил».

«Решалась долго такой показаться, но это я, а эта ситуация — последняя капля в сосуд моего эмоционального состояния. Признаюсь честно, сколько всего, что изводит мой разум каждый день, что последние месяцы я просто хотела испариться, пропасть, не быть», — добавила она в следующей публикации.

Карнавал добавила, что два года пытается «зашить огромную дыру в своей груди», однако внешние факторы просто не дают этого сделать.