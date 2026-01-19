Долину и ее родственников сняли с регистрационного учета квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина больше не может проживать в квартире в Ксеньинском переулке в Москве. Артистку, а также ее дочь и внучку сняли с регистрационного учета. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

— Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета, — передает РИА Новости со ссылкой на слова правозащитницы.

19 января к дому певицы приехали судебные приставы. Сотрудники ФССП прибыли, чтобы передать ключи новой владелице жилья. Однако Лурье не приехала, ее интересы представляла Свириденко. Долина в квартире также не появилась.

Ранее стало известно, что последний день добровольной передачи ключей Лурье назначен на 20 января. Певица находится не в Москве. Она отдыхает за границей с семьей. Что грозит певице за затягивание процесса по передаче ключей от жилья — в материале «Вечерней Москвы».