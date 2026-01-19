Началось принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках

В понедельник, 19 января, начался процесс принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, судебные приставы уже приехали на место, чтобы передать ключи Полине Лурье. Как отмечается, там присутствует ее адвокат. Она планирует принять ключи от бывшей квартиры Долиной. Сама артистка пока так и не явилась.

Ранее сообщалось, что принудительное выселение запланировано на 19 января - после подачи заявления стороной Лурье в ФССП. Певица не явилась для личной передачи ключей, а у ее адвоката не было на это полномочий.

Ларису Долину ранее проинформировали о начале процедуры принудительного выселения из ее квартиры в Хамовниках. В данный момент певица находится в ОАЭ и вернется только завтра, сообщала адвокат Лурье. Процедура принудительного выселения проходит в присутствии двух понятых и полицейских.

Юрист Соловьев: Долина стала жертвой классической схемы мошенников

СМИ ранее сообщили, что на первый в 2026 году московский концерт Долиной продали лишь 18 билетов из 91. Стоимость места в столичном баре Petter, где должно пройти выступление, колеблется от 9,5 до 18,5 тыс. рублей.