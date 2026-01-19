Бородин о Богомолове: «Известный извращенец и любитель пошлятины»

Глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал в Telegram-канале театральные работы режиссера Константина Богомолова, ссылаясь на обратную связь от зрителей.

"Богомолов - известный в театральном мире извращенец и большой любитель пошлятины... Об этом много кто пишет и говорит", - написал он.

Бородин сопроводил публикацию видеороликом от подписчицы, в котором девушка возмущалась неприличным контентом на спектакле Богомолова. Россиянка заявила, что была шокирована постановкой.

Незадолго до публикации поста про Богомолова Бородин возмущался в личном блоге поведением супруги режиссера Ксении Собчак, которая на данный момент находится на отдыхе в Куршевеле. Общественный деятель заявил, что телеведущая "окручивает" за границей блогерш Клаву Коку, бывшую жену Джигана Оксану Самойлову и Елену Перминову, "у которой бывший муж работал на британскую разведку МИ-6".

15 января Собчак опубликовала фото с Оксаной Самойловой на французском курорте. Свою публикацию знаменитость сопроводила фразой:"Неожиданное rendez-vous с Оксаной Самойловой в Куршевеле".