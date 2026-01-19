Клава Кока откровенно рассказала о тёмной стороне шоу-бизнеса

30-летняя певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в эфире шоу «Что о тебе думают?» откровенно рассказала о старте своего творческого пути. По словам артистки, ей не раз намекали на интим ради продвижения.

Клава призналась, что в начале карьеры ей поступали неоднозначные предложения от представителей музыкальной сферы. Однако исполнительница ни на одно из них не согласилась.

«Я получала намёки на интимные отношения с известными людьми, чтобы продвинуться в карьере. Это происходило задолго до моего сотрудничества с музыкальным лейблом», — заявила певица.

Клава также поделилась, что очень мечтала попасть на телеэкраны, поэтому регулярно участвовала в кастингах и съёмках в массовке. По словам артистки, все её действия были нацелены на достижение успеха.

Напомним, что ранее Клава Кока завершила 10‑летнее сотрудничество с Black Star. На фоне этого блогер Дима Масленников прокомментировал слухи о романе с певицей и высказался о её уходе из лейбла.