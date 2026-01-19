Людмила Гурченко была одной из самых известных актрис. Ее не стало 14 лет назад, однако слава артистки не меркнет. То и дело ей посвящают программы на телевидении, где коллеги делятся воспоминаниями о ней. Вот только бывший муж Гурченко, музыкант Константин Купервейс, уверен, что многие рассказы о ней - небылицы.

"Что касается всех этих людей из ток-шоу, то, когда смотрю на них и слышу, что они говорят, мне стыдно! Многие даже не были с ней толком знакомы", - с возмущением отметил Купервейс.

Он вспомнил, как кто-то рассказывал, как Людмила Гурченко в какой-то ситуации расплакалась. По мнению Купервейса, это вряд ли могло случиться.

"Я вообще ее слезы видел считанные разы за 20 лет совместной жизни", - отметил музыкант.

По мнению Купервейса, некоторые коллеги любят приукрашивать истории, касающиеся Гурченко. А некоторые и вовсе выдумывают то, чего не было на самом деле.