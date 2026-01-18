Гвоздикова рассказала правду об «угрозах« Кузьменкова

Наталья Гвоздикова снималась в легендарном фильме «Большая перемена» с Юрием Кузьменковым. Персонаж Юрия был с детства влюблен в героиню Натальи, но она не ответила ему взаимностью.

Через какое-то время поползли слухи, что Кузьменков и в реальности испытывал к Гвоздиковой романтические чувства и после отказа якобы пригрозил отравить или задушить актрису.

Народная артистка России рассказала журналистам издания Аbsatz, что Юрий действительно такое говорил, но это была лишь шутка. Никакого романа у них не было.

«Мы с Юрой Кузьменковым снимались трижды. В первых двух фильмах мои героини ему отказывали. Он тогда пошутил [про отравление – прим. ред.]. А в третьем наши персонажи уже не имели друг к другу подобного отношения», - сказала она.

Ранее актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей.