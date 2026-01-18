Боня спровоцировала хейтеров

Виктория Боня выложила в микроблоге фотографии в экстремальном мини. Хейтеры тут же принялись упрекать экс-выпускницу «Дома-2» в наличии целлюлита и увеличении ягодиц.

Боня же специально спровоцировала шторм в соцсети, обратившись к ним:

«Обсудим мой целлюлит?»

Виктория сообщила, что умеtт не обращать внимания на хейт. Хотя и считает «стремом» обсуждение женского тела и «тыканье пальцем в какие то изъяны», пишет издание Super.ru.

Также она написала, что хорошо развитые ягодичные мышцы достались ей от старшего поколения. И посоветовала меньше завидовать

© Соцсети

«Размер моих ягодичных мышц зависит только от нагрузок. Это генетика моей семьи. У нас у всех очень хорошо развиты ягодицы. Смиритесь с этим», —резюмировала телеведущая.

Ранее Виктория Боня призналась, что ее любовь к альпинизму стала причиной конфликтов с матерью: та воспринимает восхождения дочери по горам как опасное увлечение, считая их игрой и капризом. А саму Викторию такой подход задевает.