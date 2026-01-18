Диброву дали актуальный совет

Не успел забыться скандал, когда было выложено в сеть «голое» видео с Дибровым, как телеведущий вновь привлек к себе внимание, исполнив в одном из ресторанов на Рублевке в караоке песню сомнительного содержания, которую сочли посвященной инциденту.

Его коллеги предполагают, что телеведущий таким образом решил привлечь к себе внимание, пишет Аbsatz. После истории с эпатажным роликом Дибров не смог найти подходящих объяснений случившемуся и предпочел отмалчиваться. В результате Дмитрий просто выпал из информационного поля.

Павел Рудченко, музыкальный продюсер, посоветовал Диброву не хайповать на данной теме, поскольку стабильного интереса публики она не принесет.

«По сути, Дмитрий просто отмахивается от истории с [членом], хайпует на теме, понимая, что наибольшая часть популярных инфоповодов, связанных с ним непосредственно, на сексуальную тематику. Вместо адекватного ответа на свои действия Дмитрий Дибров решил отшучиваться и пользуется этой шуткой теперь для привлечения внимания. Сколько-то ему получится продержаться в инфополе, напоминая об этом скандале, однако зарабатывать долгие годы на этой теме у него не получится, поскольку она уже себя изживает», – сказал Рудченко.

Дибров в конце сентября развелся со своей женой Полиной. Пара была в браке 16 лет. В СМИ писали, что причиной разлада в звездном семействе стала измена со стороны жены. Полина Диброва завела роман с миллионером Романом Товстиком, который был другом их семьи.