Поездка Асмус на Бали вызвала у поклонников вопросы

Кристина Асмус, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, решила немного погреться на солнышке, пока в Москве суровая зима. Актриса с 12-летней дочерью и бойфрендом, который пока еще неизвестен широкой публике, отправилась на Бали

Асмус в микроблоге выкладывает фотоотчеты тропических красот, на снимках присутствует и ее молодой человек. Судя по фотографиям, они с ним прекрасно ладят.

Однако поклонники звезды считают, что Кристина могла бы и не афишировать свою частную жизнь. И вести себя боле сдержанно при ребенке-подростке. Фолловеры полагают, что обилие поклонников у мамы может подать девочке дурной пример, пишут 7days.ru.

Кристина Асмус продолжает служить в Театре имени Ермоловой и сниматься в кино. В частности, они появится в третьей части комедии «Холоп», где играет семейную пару с актером Павлом Прилучным. Кроме того, в декабре 2025 года с артисткой вышел фильм «Письмо Деду Морозу».