Адвокат Джигана будет оспаривать его брачный договор

19 января состоится очередное заседание по разводу Джигана и Оксаны Самойловой. Возможно, оно будет финальным. Рэпер рискует остаться практически с одним чемоданом, поскольку ранее подписывал с супругой брачный контракт на крайне невыгодных для себя условиях.

Подробности рассказала журналистам сама Самойлова еще в прошлом году.

«Все, что нажито до 2020 года, остается мне. А все, что после — делится. Кто, что приобрел, тому то и останется. Просто Джиган ничего не приобрел», — констатировала Оксана.

Брачный контракт был подписан при неоднозначных обстоятельствах, информирует СтарХит.

«Дениса после загула положили в рехаб, он был под сильными препаратами, должен был лечиться минимум пару месяцев, проходить курс. Но Оксана его забрала через неделю с небольшим, тут же при этом начала угрожать разводом. Чтобы сохранить семью, поставила условие — договор о передаче всего имущества ей. Что он и сделал», — рассказала друзья музыкканта.

Сергею Жорин, адвокат Джигана, подчеркнул, что документы действительно были оформлены Самойловой в период лечения мужа, когда тот находился в нестабильном психологическом состоянии. И это вызывает много вопросов. В случае если развод состоится, представитель рэпера будет отстаивать его права.

«Мы полагаем, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов. Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении, вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — резюмировал Жорин.

Джиган и Оксана связали себя узами брака в красивую дату 12.12.2012 года. На тот момент у молодоженов уже подрастала дочь Ариэлла, появившаяся на свет в 2011-м. За время супружеской жизни у Самойловой и Устименко появились еще трое детей: Лея, Майя и Давид. Все отпрыски растут под фамилией жены артиста.