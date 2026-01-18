Масленников сделал признание на фоне слухов о романе с Клавой Кокой

Дима Масленников в «Шоу Воли» опроверг слух о романе с певицей Клавой Кокой. Блогер публично заявил, что у них с певицей просто давняя дружба. Он отметил, что они поддерживают приятельские отношения уже около восьми лет, пишет gazeta.ru.

«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить – пусть говорит, мы не против», – сказал Масленников.

Осенью певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, подогрела слухи о романе с Димой Масленниковым. Появление блогера стало главным сюрпризом на концерте исполнительницы в честь 10-летия ее творческой деятельности.

Дима вышел сцену во время исполнения хита «Пятница» и устроил неожиданный танцевальный перформанс, сорвав аплодисменты в зале.