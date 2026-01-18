Волочкова рассказала, кого пригласила на юбилей

Анастасия Волочкова 20 января на сцене Театра на Цветном будет отмечать 50-летний юбилею. Балерина рассказала журналистам «Комсомольской правды», кто будет рядом с ней на этом торжестве.

«Я пригласила звездных друзей, с которыми многое связано в моей жизни. В их числе: Никита Джигурда, наша русская кукла Барби Таня Тузова, Дима Торин, Оля Фролова (жена Отара Кушанашвили – прим. ред.), Рома Жуков. Помимо танцев, я буду еще и петь. Вместе с Ромой Жуковым мы выступим дуэтом. Специально для меня он написал песню «Вселенная». Также я исполню песню «Слезы моих бывших». Но мы на радость людям будем смеяться», — рассказала Анастасия.

Дружба Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой рухнула год назад, когда актер выложил в соцсетях их видео, не предназначенное для широкого просмотра. Однако перед юбилеем Волочкова решила со всеми наладить отношения.

«В преддверии юбилея я решила вообще со всеми помириться. Единственные, с кем мне не удалось помириться, это мои родные по крови люди — мама и дочка. Не удалось и не получилось. Их не будет на моем юбилее», — констатировала Волочкова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что при завершении карьеры танцовщицы продолжит заниматься творческой деятельностью. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что если ее вынудят уйти из балета, то она займется вокалом, так как очень любит петь и считает это вторым по важности делом в своей жизни.