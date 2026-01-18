Лоза сравнил работу ИИ и представителей музыкальной индустрии России
Юрий Лоза после просмотра премии «Золотой граммофон» обрушился с критикой на отечественную музыкальную индустрию. Композитор заявил, что искусственный интеллект сводит музыку намного лучше российских звукорежиссеров, пишет gazeta.ru.
«По крайней мере, гораздо трепетнее относится к слову. Да и поет он более проникновенно и душевно, чем большинство белковых исполнителей, выходивших на сцену. Короче, за что боролись…», - констатировал Лоза.
Ранее музыкант уже высказывался о современной эстраде.
«Сейчас же у нас бесталанные юнцы скачут на сцене и даже не знают, как держать микрофон в руках, как петь, как себя вести на публике. Я не вижу ни одного молодого певца или певицу, с которыми мне было бы приятно спеть дуэтом. О чем вы говорите? Они даже петь не умеют, они никогда в жизни не смогут вытянуть репертуар, где больше двух нот», – сказал Лоза.