Стало известно, почему Маликова полюбили зумеры

Дмитрий Маликов откликнулся на вирусный мем и окончательно завоевал молодежную аудиторию. Он выложил видео, в котором исполняет на фортепиано мелодию из нашумевшего мемного ролика «Филяй, филяй».

Ролик имел в сети шумный успех. «Единогласно, мэр Филяйска!», - писали фолловеры в комментариях. Для того, чтобы продолжить удачный эксперимент с молодежным трендом, Маликов в студии записал полноценный трек, вдохновленный мемом, но уже с авторским текстом, сообщает СтарХит.

Таком образом, к аудитории певца к его аудитории присоединилась самая молодая публика, а именно зумеры, которые ранее считали Маликова певцом для старшего поколения.

