Мультипликатор Норштейн показал пример жителям столицы

Юрий Норштейн, которому 84 года, лично поучаствовал в ликвидации последствий снегопада в Москве. Пожилой режиссер взял лопату и почистил тротуар возле своего дома. Делает это он не в первый раз и не первый год. Фотография его за работой появилась в домовом чате.

Журналистам издания «Подъем» Норшнейн объяснил, что ничего необычного не происходит, и что в моменты, когда коммунальные службы не справляются, к ним должны подключаться обычные граждане.

«Я не знаю, что там у нас с дворниками, дело совсем в другом. Дело в том, что у нас сегодня понимание общественной работы связано исключительно с тем, каким баблом это будет оплачено. Вместо того, чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников. Психология сегодняшнего поведения такова, что человек сделает все, чтобы только его работа не попала в часть общественной работы. Что это такое? Меня это и удивляет, и возмущает. А для меня почистить — это только в радость. Это обычное нормальное человеческое поведение. Я не дворник, мне просто нравится, чтобы было чисто», - сказал режиссер мультфильма «Ежик в тумане».

Ранее режиссер Юрий Норштейн, снявший «Ежика в тумане», обвинил ЦБ в использовании без разрешения персонажа мультфильма в памятных монетах. Норштейн сказал, что на выпуск монет у него и его жены Франчески Ярбусовой — художницы-постановщицы мультфильма — не спрашивали разрешения. Однако суд встал на сторону банка.