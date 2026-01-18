Снигирь обвинила коммунальщиков в порче своей иномарки

Юлия Снигирь живет в центре Москвы и ездит на дорогой иномарке. Недавно с припаркованной во дворе машиной актрисы случилась неприятность, в которой звезда винит районных представителей коммунальных служб.

«Разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — Снигирь выложила фотографию в социальную сеть.

Работники ЖКХ, кроме того, практически лишили Юлию сна, пишет «Комсомольская Правда».

«По маленькому переулку, куда выходят мои окна, круглосуточно, потоком едут снегоуборочные машины. Их сотни или они едут по кругу. Стоит непрерывный жуткий грохот. А в пять-шесть утра выходят дворники, кричат, свистят и скребут лопатами», - сообщила она.

Евгений Цыганов ушел к Юлии от гражданской жены Ирины Леоновой в 2016 году. Эта новость вызвала много пересудов, ведь на тот момент Ирина была беременна их младшим, седьмым, ребенком. Пикантности ситуации добавляло то обстоятельство, что и возлюбленная Цыганова, актриса Юлия Снигирь, тогда тоже находилась в интересном положении.