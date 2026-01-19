Волочкова объяснила, почему не может получить пенсию

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с NEWS.ru, что не может получить пенсию.

Волочкова объяснила, что ей не хватает шести месяцев стажа в государственных театрах. По словам артистки, всего у нее в совокупности стаж составляет 30 лет.

«Кроме того, я 20 лет занимаюсь благотворительной деятельностью, всех зрителей приглашаю абсолютно бесплатно на свои выступления. Для меня дело не в звании или пенсии. Я даже не знаю, сколько она составляет, я живу творчеством, а не пенсией», — поделилась танцовщица.

В январе издание kp.ru утверждало, что Анастасия Волочкова заработала 1,5 миллиона рублей за участие в шоу «Звезды под капельницей».

По данным издания, команда шоу хотела договориться с Волочковой на миллион рублей, но та согласилась участвовать за 1,5 миллиона. Другим героям проекта планировали предложить по 100 тысяч рублей.

Волочкова ушла с проекта «Звезды под капельницей» вскоре после его начала. По словам артистки, она присоединилась к этому «антиалкогольному» шоу, чтобы познакомиться с его концепцией, но обнаружила, что вместо лечения зависимостей участников, наоборот, спаивают.

