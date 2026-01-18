Собчак обрушилась с критикой на парижский пятизвездочный отель

Ксения Собчак перед поездкой в Куршевель остановилась в пятизвездочном Hôtel de Crillon в паре шагов от Елисейских полей в Париже. Гостиница настолько разочаровала Ксению Анатольевну, что она оставила в социальной сети совершенно разгромный отзыв.

Претензий было очень много. Журналистку огорчил размер номера, информирует издание super.ru.

«Жлобство. Иначе не назовешь. Малюсенькая комнатка. Что за зал? У меня дома больше», — написала Собчак.

На завтрак Ксении не удалось получить «зеленый сок» — из яблок, огурцов, сельдерея, имбиря и петрушки со шпинатом. Вместо этого ей подали салат айсберг, который, по словам ведущей, «бессмысленный» для ЖКТ.

Душевая почему-то оказалась общей. А комната с тропическим душем – крайне неудобной.

«Дизайн фантастический, но экономить на вытяжке и охлаждении комнаты нельзя! 148 вариантов душа — сверху, отсюда, еще какие нибудь струи, но ни одного нормального полноценного душа», - пожаловалась журналистка.

