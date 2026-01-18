Суд расставил точки в деле о ДТП с машиной Аллегровой

Представители Ирины Аллегровой отсудили у москвича, устроившего ДТП в Красногорске, больше миллиона рублей. В автомобиле в момент аварии был водитель певицы.

Авария случилась весной 2024 года неподалеку от торгового центра в Красногорске. «Хенде» 50-летнего Вадима ударил «Киа», оформленную на Аллегрову. Машину отбросило на ограждение, эксперты оценили ремонт в 2,2 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Сторона Аллегровой предложила решить вопрос без суда при оплате ремонта. Виновник аварии платить отказался, по его мнению, лимит в 400 тысяч рублей по ОСАГО покрывает ущерб. Но суд встал на сторону певицы, правда, снизил размер компенсации до 1,3 миллиона.

Ответчик пока платить не спешит – предположительно, надеется, что Ирина Александровна может каким-то образом пойти ему навстречу и решить вопрос с долгом.

Ранее Ирину Аллегрову после выхода песни «У окна» на музыку Игоря Крутого обвинили в нарушении авторских прав. Поэт Сергей Кротиков, выкладывающий свои произведения в Сеть под псевдонимом Алквиад, заявил, что его стихи взяли без разрешения. СМИ и социальные сети подхватили тему и разгорелся скандал, который в итоге был улажен.