PR-директор Успенской прокомментировал свое увольнение

Бывшего PR-директора Любови Успенской сотрудника, 26-летнего Никиту Сурму, обвинили в продаже билетов на фейковый концерт в Барвихе. Также концертный директор певицы Александр Иваненко заявил о пристрастии Сурмы к запрещенным веществам.

Сам Никита считает себя незаслуженно пострадавшим из-за личной неприязни и клеветы со стороны Иваненко, пишет СтарХит.

«У меня нет понимания, что произошло. Конфликт с Александром был инициирован не с моей стороны. И абсолютного понимания этого конфликта у меня нет. Считаю, что одна из причин — ревность Александра. С Любовью Залмановной мы проработали год. Конечно же к таким действиям, я не причастен, описанное — клевета от Александра Иваненко», - сказал пиарщик журналистам.

Сурма пока не готов отстаивать свою репутацию в суде. Он опасается, что Успенская находится под влиянием Иваненко и выступит против, будучи уверенной в вине Никиты.

Сурма также добавил, что никаких претензий у него не имеется.