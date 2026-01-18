В России отменили еще один концерт комика Сабурова

Еще один концерт комика Нурлана Сабурова в России отменили, сообщает портал ngs55.ru.

Концерт артиста, запланированный на 8 февраля в G-Drive Арене, был неожиданно удален с сайтов по продаже билетов и официального ресурса Сабурова.

Покупателям, уже приобретшим билеты, были направлены уведомления об отмене мероприятия и возврате средств. Отмена, как сообщается, произошла по решению организатора.

Стендапер Нурлан Сабуров оказался на грани выдворения из РФ из-за нарушения закона

«Такое решение приняли организаторы. Надеемся, вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в Обнинске Калужской области внезапно отменили концерт Сабурова. Мероприятие должно было состояться 8 декабря в Доме ученых, однако за день до концерта стало известно о его отмене. Официальной причиной стала необходимость срочно отремонтировать крышу площадки.