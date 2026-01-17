Григорий Лепс рассказал о ревности Авроры Кибы

Григорий Лепс заявил, что не видит у своей 19‑летней возлюбленной Авроры Кибы поводов для ревности. При этом певец отметил, что, несмотря на юный возраст, девушка обладает твёрдым характером.

«Может приревновать, попросить посмотреть телефон. Я ей даю — мне скрывать нечего», — рассказал 63‑летний исполнитель в беседе с изданием Proпуск на одном из мероприятий.

Сам Григорий проявляет мудрую терпимость: к желаниям невесты он относится с уважением и готов закрыть глаза даже на вредные привычки, если они ей по душе. При этом Лепс подчёркивает, что для него крайне важен внешний вид партнёрши — хорошая фигура девушки играет существенную роль в их отношениях.

Певец спокойно относится и к тому, что его возлюбленная не работает: у него достаточно средств, чтобы обеспечить её.

«Зачем Авроре сейчас работать? Я ещё не умер», — выразил свою позицию исполнитель хита «Она не твоя».

Недавно пара вместе отметила Новый год, опубликовав совместное фото - вопреки слухам о расставании.