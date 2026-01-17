Актриса Памела Андерсон заявила, что скучает по бывшему мужу

Актриса Памела Андерсон высказалась о бывшем муже Томми Ли. Об этом сообщает PageSix.

В интервью на радио-шоу с Энди Коэном Памела Андерсон поделилась, что давно не поддерживает связь с бывшем мужем. Модель заявила, что скучает по общению с ним. Их общие дети общаются с отцом, и Памела часто спрашивает о нем через них.

Впервые Памела Андерсон появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.

Несколько недель назад Памела Андерсон пришла на закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora. Она предпочла для вечера черное мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась со стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.